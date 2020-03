Atteint du coronavirus, un prêtre italien donne son respirateur à un malade plus jeune et décède

Un prêtre de 72 ans contaminé par le coronavirus a perdu la vie après avoir donné son respirateur à une personne plus jeune et qui avait plus de chances de survivre.

Il s’appelait Giuseppe Berardelli. Il y a quelques jours, ce prêtre de 72 ans est décédé du coronavirus dans un hôpital de Lombardie. Pourtant, M. Berardelli aurait peut-être pu guérir de la maladie. Après avoir été diagnostiqué du coronavirus, il avait en effet reçu un respirateur de la part de paroissiens préoccupés par sa santé.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020