VIDEO. En Espagne, des malades couchés à même le sol attendent un traitement

Des images terribles venues d’Espagne montrent le chaos qui règne dans certains hôpitaux du pays. Des patients, visiblement malades, y sont allongés à même le sol.

La situation continue d’empirer en Espagne, quatrième pays le plus touché (derrière la Chine, l’Italie et les USA) par le nouveau coronavirus. En 24 heures, le pays a enregistré 514 morts, ce qui porte le nombre total de décès à 2.696, selon le bilan mardi des autorités. Seuls l’Italie (6.077) et la Chine (3.270) comptent plus de morts.

Dans des vidéos postées sur Twitter et Youtube, on peut voir à quel point la situation est catastrophique dans les hôpitaux du pays. Sur les images, on peut en effet apercevoir des patients malades, couchés à même le sol en attendant d’être pris en charge. Certains semblent également connectés à de réservoirs à oxygène. D’après El Mundo, les images auraient été prises dans un hôpital de Leganés, une ville de la communauté de Madrid.

« Pas assez de place pour tout le monde »

« Nous avons besoin d’aide, c’est inhumain », a d’ailleurs expliqué au journal espagnol un médecin travaillant dans un autre hôpital où la situation est similaire. « Je ne sais pas si les autorités savent ce qu’il se passe dans les hôpitaux. Nous sommes dans une situation où la demande excède les ressources et, par conséquent, nous demandons l’intervention des militaires qui ont de l’expérience dans ce domaine ».

Il a cependant nuancé son propos, assurant que « personne n’était laissé pour mort », même s’il « n’y a pas assez de place pour tout le monde ».