Un directeur de casting insulte Adèle Haenel et lui promet l’enfer

La cérémonie des César, marquée par le départ d’Adèle Haenel suite au sacre de Roman Polanski, continue de faire parler d’elle. Olivier Carbone, un directeur de casting ayant travaillé pour « Inglorious Basterds » de Quentin Tarantino, « la Mome » ou encore « la Rafle », s’en est en effet violemment pris à l’actrice de 31 ans.

« Vu mes retours, Haenel va avoir une bonne surprise prochainement, avec une bonne omerta, carrière morte bien méritée qui lui pend au nez ! Haenel tu es minuscule par rapport au talent de Roman ! Tu es qui pour avoir un melon et te la raconter comme ça face à un monstre vivant ! Tu fous la gerbe », a-t-il écrit dans un post Facebook aujourd’hui supprimé.

Un directeur de casting promet « une bonne omerta de carrière morte bien méritée » à Adèle Haenel pour avoir protesté publiquement contre le prix décerné à Polanski. On fait taire les femmes, on punit les femmes de parler, et on ne s’en cache pas. pic.twitter.com/Nm1AcISRVQ — Mélusine (@Melusine_2) March 4, 2020

Des insultes à la pelle

Une suppression qui n’a pas empêché les internautes de prendre des captures d’écran du message, qui a été modifié plusieurs fois. Dans des versions antérieures, le directeur de casting n’hésite pas à traiter Adèle Haenel de « grosse pute ». La maîtresse de cérémonie Florence Foresti en prend également pour son grade et est qualifiée de « conne » qui n’avait « qu’à pas aller à la cérémonie ».

L'historique des modifications du post est un délice "tous des grosses putes" pic.twitter.com/7X8zwTHAwQ — Catin liseur (@PLapomme) March 4, 2020

Sand Van Roy, qui accuse Luc Besson de viol, n’est pas étonnée par la réaction du directeur de casting. « Quand on parle, on est blacklisté. J’ai eu 0 casting en France depuis que j’ai porté plainte et mon agent m’a laissée tomber. Je suis fauchée. J’ai repris mes études mais je n’ose pas échanger avec les autres étudiants car quand on me cherche sur Google on croit que je suis une menteuse et une pute », a-t-elle commenté sur Twitter.