Le témoignage terrifiant d’un ado agressé sexuellement dans un train vers Bruxelles

Mardi soir, l’émission d’enquête « VTM Faroek » diffusait le témoignage d’un jeune homme de 18 ans seulement. Celui-ci a raconté l’horreur qu’il a vécue le 3 octobre dernier, quand un inconnu l’a agressé sexuellement dans un train entre Zaventem et Bruxelles-Central.

Le 3 octobre dernier, un jeune homme de 18 ans, qui a témoigné sous couvert d’anonymat, devait prendre le train entre l’aéroport de Zaventem et Bruxelles-Nord. Légèrement en retard, il se dépêche pour parvenir à attraper son train à temps. Les images de vidéosurveillance montrent que l’étudiant scanne son billet au niveau des portiques, mais qu’il n’est pas tout seul. « J’ai vu un homme se glisser à travers les portes, mais je n’y ai pas attaché beaucoup d’importance puisque je devais prendre mon train », confie la victime.

Il prend l’escalator pour arriver jusqu’à son quai, et est toujours suivi par son futur agresseur, qui lui demande alors s’il s’agit bien du train qui va vers Bruxelles. « Quand j’ai fait oui de la tête, il est monté dans le train. Je me suis immédiatement rendu au premier étage du wagon et j’ai remarqué que l’homme était venu s’asseoir sur le siège à côté de moi, m’empêchant de partir”, raconte le jeune homme.

Une agression traumatisante

Dès que le train se met en route, l’agresseur, qui est désormais recherché par la police, sort son sexe et commence à se masturber. « J’étais complètement sous le choc, mais je n’ai pas osé réagir, car je pensais qu’il avait un couteau dans sa poche. Je ne parvenais pas à crier non plus. Il m’a pris par la tête et a voulu me forcer à répondre à ses avances. Je suppose qu’il voulait une pénétration. C’était horrible. Finalement, j’ai pu résister suffisamment, et il s’est remis à se masturber. Après avoir fini, il est parti tranquillement. Je pense qu’il était sous l’influence de la drogue, car il sentait la marijuana », précise l’étudiant.

L’agresseur non-identifié sort finalement à Bruxelles-Nord et le calvaire prend fin, permettant à la victime de descendre à Bruxelles-Central. Le jeune homme éclate en sanglots et appelle sa mère, encore sous le choc.

La police cherche des informations

La victime se rend le jour même à la police et les images de vidéosurveillance à l’aéroport révèlent que l’individu a erré dans les environs de Zaventem durant une heure et demie. Parti de Mons à 4h17, il est arrivé à l’aéroport à 5h46. D’abord dans le hall des départs, il s’est ensuite rendu dans le hall des arrivées, en quête d’une proie à agresser. Il a pris brièvement contact avec un jeune homme, après quoi il s’est masturbé. Finalement, il est retourné à la gare, où il est tombé sur sa victime.

L’agresseur est un homme d’environ 35 ans, au teint basané et avec des cheveux noirs assez courts. Au moment des faits, il portait une veste noire avec un t-shirt rouge marqué d’un dessin en dessous. Toute personne disposant de plus d’informations peut avertir la police via le 0800/30.300 ou via ce formulaire de contact.