Avis de tempête sur la cérémonie des César, qui se tiendra sans Polanski

La 45e cérémonie des César se tiendra ce soir sous haute tension. De vives protestations se sont faites entendre contre les 12 nominations de «J’accuse», de Roman Polanski, qui a annoncé qu’il ne s’y rendrait pas. Trois films belges sont par ailleurs nommés cette année.

La grand-messe annuelle du cinéma français débutera vers 21h, présidée cette année par l’actrice Sandrine Kiberlain, avec l’humoriste Florence Foresti en maîtresse de cérémonie. Elle s’annonce agitée. Illustration de ce climat explosif, elle sera précédée dès 18h par un rassemblement à l’appel d’associations féministes, dont #NousToutes et Osez le féminisme, pour protester contre les nombreuses nominations du film «J’accuse» de Roman Polanski.

Une place de choix donnée à Roman Polanski, que les féministes et une partie de l’opinion publique jugent inacceptable en pleine ère post #MeToo, alors qu’il est visé depuis novembre par une nouvelle accusation de viol. Le réalisateur franco-polonais de 86 ans est toujours poursuivi aussi par la justice américaine pour relations sexuelles illégales avec une mineure en 1977.

Un collectif de militantes féministes, baptisé la «contre-Académie des César», a déjà diffusé jeudi sur les réseaux sociaux une «contre-cérémonie» pour remettre «aux Tocards du cinéma français, des récompenses telles que le César de la pédocriminalité, de l’impunité, ou de la misogynie», ont-elle expliqué. Dans ce climat de tension, Roman Polanski a annoncé jeudi qu’il ne se rendrait pas à la cérémonie.

Trois films belges

Côté cinéma, trois films sont nommés. «Le jeune Ahmed» des frères Dardenne et «Lola vers la mer» de Laurent Micheli le sont tous deux dans la catégorie du «Meilleur film étranger». Ils seront opposés aux films «Dolor y gloria» de Pedro Almodóvar, «Joker» de Todd Phillips, «Once upon a time… in Hollywood» de Quentin Tarantino, «Parasite» de Bong Joon-ho et «Il traditore» de Marco Bellocchio. Le film belge «Ce magnifique gâteau!» d’Emma De Swaef et Marc James Roels est quant à lui sélectionné dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation.

Enfin, plusieurs coproductions dans lesquelles la Belgique est impliquée figurent également parmi les nommés, comme «Alice et le maire», «Chambre 212», «Papicha» et «Atlantique».