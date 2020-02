Océana remporte la première édition de The Voice Kids Belgique

Clap de fin pour la première édition de The Voice Kids Belgique. Après des prestations incroyables, Océana a remporté hier soir la grande finale du télécrochet, au terme d’une soirée riche en émotions et belles prestations de la part de nos jeunes talents.

Ils étaient six hier soir à toucher leur rêve du bout des doigts : devenir le grand gagnant de cette première édition de The Voice Kids Belgique. C’est finalement la finaliste de Slimane, l’ovni de cette saison qui a remporté cette compétition : Océana.

Parcours sans faute

Après avoir décroché un trois buzzs sur une interprétation incroyable de « Vivre pour le Meilleur de Johnny Hallyday », Océana, 11 ans, avait choisi de poursuivre l’aventure avec Slimane. Elle avait ensuite laissé peu de chance à ses adversaires lors de l’épreuve des Battles, se retrouvant ainsi qualifiée pour la finale face à Chiara. Lors de celle-ci, Océana nous a offert une réinterprétation très réussie du célèbre « Balance ton quoi » d’Angèle.

A l’heure de les départager, le choix de poursuivre jusqu’au bout l’aventure avec Océana semblait déjà bien clair dans la tête de Slimane. Pour autant, la talentueuse Chiara, sa co-finaliste, est elle aussi repartie avec des belles promesses d’avenir. « Tu es une star, c’est sûr et certain. Je te l’ai dit, on va travailler ensemble, j’ai envie de te faire des chansons », lui promet Slimane à l’heure de son élimination. « Le plus important c’est ce que l’on va faire après ».

« Océana, elle, a encore un truc à montrer. Elle va faire du bien au cœur des gens », lance le coach, qualifiant ainsi sa protégée pour l’étape ultime de la compétition. Et effectivement, Océana a signé un bouleversant « Je suis Malade », qui a ému son coach (et les téléspectateurs) aux larmes.

Promesse de contrat

Sa prestation a aussi convaincu le public de voter pour elle, à l’heure d’élire le grand vainqueur de cette saison. Originaire de Quaregnon, Océana remporte donc le trophée The Voice Kids, une bourse scolaire de 10.000€ et, si elle le souhaite, une signature en maison de disque, chez Universal.

Cadeau bonus : Angelina, la gagnante de TVK France 2017, a convié le vainqueur à venir faire sa première partie au Cirque Royal de Bruxelles, le 17 mai.

Sa force, son émotion, sa puissance vocale ont clairement distingué Océana parmi tous les candidats de cette édition. Pour autant, les autres finalistes n’ont pas démérité. Chiara, bluffante dès ses premiers pas sur la scène de The Voice Kids. Grâce à son coach, elle quitte l’aventure avec de belles perspectives d’avenir.

On retiendra aussi la voix singulière et le talent d’Anouk, ainsi que les belles prestations de Mathis, 9 ans, le benjamin de cette aventure.

Une finale en deux temps

La finale s’est déroulée en deux temps. Elle a d’abord vu s’affronter les talents au sein de chaque équipe, départagés par leur coach respectif. Ensuite, Océana, Mathis et Anouk, les trois ultimes finalistes ont interprété un nouveau morceau pour tenter de convaincre le public.

Dans ce format spécial kids, qui n’est pas diffusé en direct, le vote final a été effectué, via vote électronique, par un panel 100 personnes présentes dans le public. Bien entendu, celles-ci n’ont aucun lien avec les talents ou leurs familles et sont donc impartiales.

Lors de cette soirée spéciale, les coachs ont chanté aux côtés de leurs talents finalistes. Dadju et Christophe Maé ont également fait une apparition sur scène.