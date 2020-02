Un Bruxellois met le feu au plateau de The Voice

Fayz, cuisinier et artiste bruxellois, a fait le show hier soir sur le plateau de The Voice France. Trois fauteuils se sont retournés sur cette prestation ensoleillée.

Après avoir été recalé dans la version belge de The Voice, Fayz tient sa revanche. À 38 ans, ce Belgo-Marocain a épaté les coachs du télé crochet français avec une performance pleine d’énergie.

« J’ai commencé à réellement chanter, j’avais près de 18 ans. Je pensais musique, je mangeais musique, je dormais musique. Je fais tout en musique, ça m’apportait un bien-être extraordinaire », raconte l’artiste, originaire de Nador. « J’ai toujours voulu divertir les gens et partager mon talent… Si j’en ai un ! »

Une performance pleine de soleil et d’énergie

Fayz a mis l’ambiance sur le plateau de The Voice avec un célèbre morceau de raï, « Abdel Khader » de 1,2,3 Soleil.

Il a convaincu Amel, Pascal et Marc de se retourner dans les dernières secondes. « Je suis dans une émotion assez forte… Vous retournez, à la dernière minute, je ne m’y attendais pas ! Vous m’avez eu, je n’y croyais plus », dit-il en rigolant.

« On a besoin de gens comme toi »

« Tu as levé la foule, on dirait que tu as fait ça toute ta vie ! », s’enthousiasme directement Amel Bent. « Je suis une enfant du raï, j’aime profondément cette musique parce que c’est la musique de Maman», poursuit l’artiste. « Avec la voix que tu as, cette technique, j’aimerais explorer plein de choses avec toi. »

« C’était impossible de ne pas se retourner avec toi », ajoute Pascal Obispo. « On a besoin de gens comme toi, avec aussi de l’humour, de la dérision. The Voice c’est un grand pays, on accueille tout le monde et toutes les cultures. Et c’est aussi notre culture. »

Même son de cloche du côté de Marc Lavoine. « Nous avons besoin de talent comme le tien pour enrichir le cadre de The Voice. Tu as fait une performance remarquable, la justesse et l’énergie avec lesquelles tu as chanté… Tu as aussi fêté cette chanson, tu lui as rendu hommage. »

C’est finalement avec Amel que Fayz poursuivra l’aventure The Voice.

De cette soirée, la troisième session des blinds, on retiendra aussi les prestations époustouflantes d’Ifé et l’Abi, qui ont tous deux convaincus les quatre coachs de se retourner.