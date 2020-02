Depuis la Finlande, on lui restitue une bague perdue aux Etats-Unis en 1973

À l’âge de 63 ans, Debra McKenna ne s’attendait pas à un jour revoir la couleur saphir de la bague qu’elle avait reçue, puis perdue en 1973. 47 ans plus tard, un Finnois a tenté de retrouver le ou la propriétaire de cette bague trouvée dans un parc forestier, et est par miracle retombé sur cette Américaine.

Cette histoire incroyable débute en 1973, lorsque Debra McKenna reçoit la chevalière de son compagnon Shawn, car il s’en va à l’université. Celui-ci veut qu’elle garde un souvenir de lui et lui confie donc le précieux objet, marqué de ses initiales et du nom de leur établissement scolaire. Malheureusement, la jeune femme l’égare peu de temps après dans un magasin de Portland, alors qu’elle se lave les mains aux toilettes.

Debra McKenna is wearing the class ring her then boyfriend and future husband gave her in high school back in 1973. She lost it than same year. The amazing story of how she got it back tonight @WGME @FOX23Maine pic.twitter.com/7L4hvkGeDe

— Brad Rogers WGME (@BradWGME) February 14, 2020