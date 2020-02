VIDEO. Un adolescent transgenre s’effondre en découvrant son cadeau d’anniversaire

Andi Bernabee a reçu le cadeau de ses rêves pour ses 18 ans. Ses amis se sont cotisés pour permettre à cet ado transgenre de change son nom, le jour il est légalement autorisé à le faire. La vidéo de ce moment plein de bienveillance fait le tour des réseaux sociaux.

La scène se déroule dans la ville de Grand Prairie, au Texas. Dans une vidéo de moins d’une minute, on voit Andi Bernabee être amené dans une salle de classe par une amie à lui. Tous ses camarades lui réservent une belle surprise, puisqu’ils sont tous réunis pour lui chanter « Happy Birthday ». Lorsque la chanson se termine, une amie à lui s’approche et lui dit: « Nous avons un cadeau. Comme tu es désormais un adulte, nous avons décidé de récolter de l’argent pour que tu puisses changer ton nom. »

Il n’en faut pas plus à Andi pour littéralement fondre en larmes, émouvant ses compagnons. « J’essayais de récolter cet argent de mon côté donc ils se sont dit que cela me surprendrait de recevoir ce cadeau pour mon anniversaire », raconte Andi. « Ils ont planifié cela depuis un mois et je n’en avais aucune idée. Aucun d’entre eux n’a lâché le morceau. »

Un soutien indispensable

Au Texas, cela coûte 275 € de changer légalement son nom et Andi tentait de se trouver un boulot pour récolter le montant. Après cette belle surprise, les élèves ont organisé une fête « It’s a Boy ». « Leur soutien vaut tout l’or du monde pour moi. Je suis incroyablement chanceux d’avoir des amis comme eux, qui m’aiment et qui me soutiennent à ce point », a ajouté Andi.

Sur le réseau social TikTok, la vidéo fait le buzz et a été vue plus de deux millions de fois. Elle a depuis été postée sur Twitter où elle totalise près de huit millions de vues. « Je ne m’attendais pas à ce que la vidéo soit autant vue. Pour être honnête, je trouvais cela chouette d’en faire une vidéo TikTok, mais quand j’ai vu le nombre de likes et de vues, j’ai été dépassé. Je suis content qu’une telle vidéo devienne virale », a conclu l’ado auprès de Metro UK.