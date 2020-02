VIDEO. Il joue du Beethoven pour apaiser un éléphant de 61 ans

Paul Barton est un pianiste de renom qui a, depuis quelques années, décidé de jouer du piano pour les éléphants. Il a récemment interprété « Au clair de la Lune » de Beethoven à un de ces animaux de 61 ans, dans un sanctuaire pour éléphants.

Elephants World est un endroit où des éléphants exploités toute leur vie par l’industrie forestière sont recueillis en Thaïlande. Ce véritable sanctuaire fait tout pour le bien-être et la protection de ces animaux qui arrivent souvent dans un bien piètre état. Paul Barton, un pianiste anglais de 57 ans, y a élu domicile et joue depuis des années des morceaux à ce public très particulier.

Ce 22 janvier, il a posté une vidéo YouTube dans laquelle on le voit jouer « Au Clair de Lune » de Beethoven pour un éléphant de 61 ans. Dans la publication, le musicien a expliqué: « Mongkoi est un éléphant de 61 ans qui a passé sa vie à transporter des arbres dans la forêt thaïlandaise. Son corps a été déformé par le travail et il a perdu son œil droit. Il a été sauvé et amené à « Elephant World » pour passer la fin de sa vie de façon plus apaisée et paisible, près de la rivière Kwai. »

« Un éléphant sensible »

« J’ai découvert que Mongkoi était un éléphant extrêmement sensible et doux, et qu’il adorait la musique, à commencer par ce morceau assez lent de Beethoven, que je lui joue occasionnellement de jour comme de nuit », poursuit Paul Barton. Sur la chaîne YouTube du musicien, les vidéos de ce type, toutes aussi touchantes les unes que les autres, sont nombreuses.