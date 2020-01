Gwyneth Paltrow se confie sur la création de ses bougies senteur vagin

Gwyneth Paltrow est revenue sur les conditions de création de la bougie qui « sent son vagin ».

Nous vous en parlions il y a une dizaine de jours. Dans le magasin en ligne Goop de Gwyneth Paltrow, on peut acheter pour 75$ une bougie sur laquelle il est écrit « This Smells Like My Vagina ». Très vite épuisé, cet objet était à la base une plaisanterie entre le parfumeur Douglas Little et Gwyneth Paltrow qui travaillaient sur un parfum.

Depuis, la chanteuse américaine est revenue sur ce petit objet qui a tant fait réagir. Dans l’émission « Late Night With Seth Meyers » de mercredi soir, elle a en effet expliqué que l’idée lui est venue lors de la promotion de sa série documentaire « The Goop Lab ». Pour cette dernière, elle s’est en effet rendue en Jamaïque où elle a bu du thé aux champignons hallucinogènes. « J’ai senti cette odeur incroyable et j’ai dit ‘ça sent mon vagin’. Je rigolais, on avait pris des champignons », explique-t-elle.

Selon elle, l’idée a « fait rire » son équipe qui trouvait le nom « punk-rock ».