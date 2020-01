Gwyneth Paltrow vend une bougie qui sent son… vagin

On trouve de tout dans le magasin Goop de Gwyneth Paltrow, et notamment une bougie parfumée au vagin.

L’actrice de 47 ans a en effet mis en vente pour 75$ une bougie sur laquelle on peut lire « This Smells Like My Vagina ».

« Cette bougie a commencé comme une plaisanterie entre le parfumeur Douglas Little et Gwyneth Paltrow », peut-on lire dans le descriptif. « Les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper: ‘Uhhh … cela sent comme un vagin' ».

Certes, mais quel type de fragrances plus précisément? « C’est un mélange de géranium, de bergamote aux agrumes et d’absolu de cèdre juxtaposé de rose de Damas et de graines d’Ambrette qui nous fait penser à la fantaisie et à la séduction. »

Pour les personnes intéressées par cette bougie très personnelle, l’article est malheureusement déjà épuisé.

En tout cas, il a provoqué pas mal de réactions dont celle de l’acteur Dwayne Johnson qui a évoqué l’idée de vendre des bougies « qui sentent comme mes c*** ». Mais « frère, j’ai essayé de faire ces bougies mais j’ai continué à brûler mes boules. Je suis donc passé au shampooing », s’est-il amusé sur Instagram.