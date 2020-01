Un enfant récolte près de 200.000 € pour aider l’Australie en faisant des koalas en argile

Un jeune Américain donne de son temps pour confectionner des koalas en argile qui sont échangés contre un don en faveur de l’Australie.

Du haut de ces 6 ans, le jeune américain Owen Colley a aussi voulu apporter sa pierre à l’édifice des dons versés en faveur de l’Australie. Après avoir appris que de nombreux animaux, dont des koalas, mourraient dans les incendies, il a décidé de confectionner lui-même des koalas en argile. Des petits animaux qu’il envoie aux donateurs qui ont effectué un versement de 50 $ en faveur de l’association de sauvetage Wildlife Rescue South Coast, qui porte secours aux animaux en Nouvelle-Galles du Sud.

En une semaine, le jeune garçon avait déjà récolté 20.000 €. Aujourd’hui, ce sont prêts de 200.000 € de dons qui ont été effectués grâce à sa belle initiative! « Je veux que les gens en apprennent plus sur l’Australie, et surtout sur les animaux australiens », explique-t-il à CNN.

Et si la cause australienne tient tant au cœur du jeune garçon, ce n’est pas pour rien. Son papa est originaire du pays et Owen y a vécu pendant quelques mois. « Il est attiré par l’Australie », explique sa mère. « Il est très fier d’y avoir vécu. Je ne suis pas sûr qu’il s’en souvienne, mais cela le rend fier ».

Elle espère aussi que la passion de son fils inspirera d’autres parents et d’autres enfants dans le monde. « Tout le monde peut faire la différence, et lorsqu’on unit nos forces, elle peut être encore plus grande. J’aime l’idée que d’autres enfants utilisent leur communauté pour vendre des petits koalas et collecter de l’argent pour cette belle cause », conclut la maman.