Elle envoie une photo d’elle dénudée contre 10$ pour faire face aux incendies en Australie

Une jeune femme a trouvé un stratagème pour pousser les internautes à se montrer généreux et à soutenir la lutte contre les feux de brousse en Australie. En échange de leur don, elle leur envoie des photos sexys. Sans surprise, cette campagne sur les réseaux a immédiatement rencontré un succès fou.

Les collectes de dons pour faire face aux incendies dévastateurs en Australie se multiplient sur les réseaux sociaux. Celle-ci est pour le moins originale et ingénieuse. Kaylen Ward, influenceuse et travailleuse du sexe sur internet, promet d’envoyer une photo d’elle dénudée contre chaque don d’au moins 10$ pour la lutte contre les feux de brousse en Australie.

Cette proposition surprenante publiée sur Twitter a immédiatement fait le buzz. Grâce à cette technique, celle qui se fait appeler « la philanthrope nue » sur les réseaux a déjà permis de lever plus de 720.000$, rapporte Lad Bible.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020