VIDEO. Quand un chien fait la rencontre d’un koala

Le moment attendrissant du jour nous vient d’Australie, où les incendies font toujours rage. Sur les images qui ont fait craquer les internautes de partout dans le monde, on peut voir un chien et un koala faire connaissance autour d’un abreuvoir.

Olivia Stone a capturé un instant adorable dans son jardin du côté d’Adelaide Hills, en Australie. Interrogée par la presse locale, elle a expliqué qu’un koala venait régulièrement s’abreuver dans son jardin et se mettre à l’abri dans l’un des arbres de leur cour. Un jour, sa chienne Rusty, intriguée par cet animal, s’en rapproche et l’adopte immédiatement.

Something to smile about: Andrew Frost shared this video on Facebook of a Koala that comes down to his neighbour's place for a drink when it gets too hot. Their pet dog, Riley, is a mate of the resident marsupial. ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/mVNA1b4s52

— Nine.com.au (@Ninecomau) January 10, 2020