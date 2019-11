Des internautes du monde entier saluent le geste d’une automobiliste qui n’a écouté que son courage et qui a risqué sa vie pour sauver un koala coincé dans les flammes.

Cette année, les incendies sont particulièrement précoces et violents en Australie. Depuis le début de la saison sèche en septembre, six personnes sont mortes et des centaines de maisons ont été détruites par des feux dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) et du Queensland (nord-est). Les animaux sauvages, et notamment les koalas, paient également un lourd tribut dans ces incendies.

Un koala sauvé de justesse des flammes

Ce mardi 19 novembre, Toni Doherty circulait en voiture près de Wauchope, en Nouvelle-Galles du Sud, lorsqu’elle a aperçu au bord de la route un koala qui tentait d’échapper aux flammes. L’automobiliste a alors suivi « son instinct naturel » pour venir en aide au petit marsupial. N’écoutant que son courage et sa volonté de sauver l’animal, elle a enlevé sa chemise et s’est rendue dans la végétation en feu pour récupérer le koala. Alors qu’il tentait de monter dans un arbre, elle a réussi à l’attraper et à le mettre à l’abri des flammes. Elle l’a ensuite fait boire et elle l’a aspergé d’eau.

Toni Doherty a immédiatement conduit l’animal dans le centre vétérinaire le plus proche. Il souffre de graves brûlures mais l’intervention de l’automobiliste australienne et la prise en charge de l’hôpital lui ont sauvé la vie.

Un vaste élan de générosité

Symbole de l’Australie, le koala est aujourd’hui menacé. Il en resterait moins de 80.000 à l’état sauvage. Les médias australiens estiment que plusieurs centaines d’entre eux ont déjà perdu la vie depuis le début de la sécheresse et des feux de brousse. Les refuges et les hôpitaux spécialisés dans la prise en charge des animaux sauvages comme les koalas croulent sous les demandes. Plusieurs campagnes de dons ont ainsi été lancées pour les soutenir.

Lancée le 31 octobre dernier, une cagnotte pour aider le Port Macquarie Koala Hospital, où est actuellement soigné l’animal sauvé par l’automobiliste, a récolté plus de 1,1 millions de dollars australiens (soit un peu plus 600.000 €) de la part de 25.000 donateurs du monde entier.