Jenifer donne les raisons qui l’ont poussée à mettre sa carrière en pause

View this post on Instagram

Il y a un peu plus d’une année maintenant, je vous présentais ma « nouvelle page ». C’était pour moi, une forme de libération, de renaissance mais surtout un besoin de renouer avec vous, vous retrouver un peu comme à mes débuts, entre insouciance et légèreté. J’ai pris de nombreux chemins dans ma carrière artistique, des routes un peu trop sinueuses, des contre-sens qui ont pu vous dérouter. Alors cet album et la tournée qui l’accompagne, je les voulais des plus sincères et sans filtres. Juste retrouver cette flamme qui s’était quelque peu éteinte, dans des errances utiles de la vie. Je n’avais pour certitude, que l’honnêteté de ma démarche, rien de plus. Alors je suis venue à vous sur la pointe des pieds, fébrile… Mais je n’aurais jamais imaginé un seul instant, l’accueil idyllique que vous alliez me réserver. Je n’aurais jamais pensé que cette tournée prévue pour ne durer que deux mois, allait se poursuivre jusqu’à ce dernier concert dans la superbe salle de Pleyel ce dimanche 15 décembre. A aucun instant, je n’aurais pu rêver faire autant de dates, autant de rendez-vous si forts, si intenses, si uniques. Partager mon anniversaire sur scène avec vous et y interpréter à votre demande, des chansons que vous n’avez jamais oubliées, restera l’un des plus beaux cadeaux que j’ai pu recevoir. Et cet album, votre album … vous l’avez transformé en platine. Vous lui avez offert sa plus belle reconnaissance. Et pas que pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui m’ont insufflé l’énergie du retour, toutes celles qui y ont cru, peut-être même plus que moi, celles qui ont osé bousculer les règles établies qui vous condamnent souvent sans raison. Alors c’est avec vous que je voulais partager ces quelques mots et toutes les émotions de cette histoire unique que nous avons partagée, toutes ces pages que nous avons finalement écrites ensemble….. Je vais maintenant prendre un peu de temps, pas très longtemps c’est promis, pour vous revenir avec de nouvelles chansons car l’envie pressante de vous retrouver ici ou là, au détour d’un concert, se fait déjà sentir à quelques jours à peine de cette fin de notre « Nouvelle page » 💋❤️