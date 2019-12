Jenifer révèle ce qui l’a poussée à quitter « The Voice »

Dans une interview livrée au magazine Télé 7 jours, la chanteuse Jenifer a révélé les raisons qui l’ont poussée à quitter l’émission « The Voice ». En effet, après cinq saisons, la jeune femme a décidé de ne plus faire partie de l’aventure.

On le sait depuis longtemps, Jenifer ne fera pas partie de la prochaine saison de « The Voice ». Ce sont Pascal Obispo, Lara Fabian, Marc Lavoine et Amel Bent qui s’installeront dans les sièges des coachs du programme phare de TF1. Si l’émission a décidé de complètement changer ses coachs, elle a aussi fait peau neuve et a simplifié son programme, pour contrer les mauvais chiffres de l’année dernière.

Une maman très occupée

La chanteuse, qui a eu une année particulièrement chargée, entre sa tournée et la promotion de son dernier album, « Nouvelle page », a expliqué les raisons de son départ. « Le trop est l’ennemi du bien. J’aime faire les choses de façon naturelle. Je n’étais pas 100 % libre physiquement avec ma tournée, car les tournages ont lieu en novembre », explique la jeune femme. Cette année, elle a aussi été coach dans « The Voice Kids » et elle a joué dans la série « Le temps est assassin ».

« Mentalement aussi, j’étais moins disponible. Mon rôle de maman est primordial, et, en plus des concerts, j’avais besoin d’être avec mes enfants », poursuit-elle. « Je vais maintenant prendre un peu de temps, pas très longtemps c’est promis, pour vous revenir avec de nouvelles chansons car l’envie pressante de vous retrouver ici ou là, au détour d’un concert, se fait déjà sentir à quelques jours à peine de cette fin de notre ’Nouvelle page’ », conclut la maman.