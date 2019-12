Ed Sheeran aurait perdu 25 kilos à cause de commentaires nauséabonds d’internautes

Ed Sheeran est revenu sur les propos hostiles d’internautes sur son poids au tout début de sa carrière.

Il n’est pas toujours facile de gérer le succès, même lorsqu’on s’appelle Ed Sheeran. Dans une interview pour Behind The Medal Podcast, le chanteur britannique a expliqué avoir été la cible de commentaires haineux sur le net au début de sa carrière, alors qu’il faisait environ 100 kilos. « Je n’avais jamais eu de problème par rapport à l’image de mon corps, jusqu’à ce que des personnes pointent mes défauts. Là, mon cerveau a commencé à y penser », explique-t-il.

« Tout découle d’un manque de confiance en soi des autres. Tellement de gens ont des problèmes avec leurs défauts que, pour se sentir mieux, ils décident de pointer ceux des autres. Car la moitié des gens qui m’ont fait remarquer que j’étais gros le sont probablement eux-mêmes », poursuit-il.

Complexé

Reste que ces commentaires ont eu un impact négatif sur sa vie. De la même génération que les One Direction ou Justin Bieber, Ed Sheeran n’a pas osé apparaître dans ses premiers clips à cause de son corps. « Je me disais que je devais leur ressembler », détaille le chanteur.

Depuis, il a perdu 25 kilos grâce à un régime plus équilibré et la pratique d’une activité sportive régulière. « Je pèse 76 kilos maintenant. Je fais de la course à pied et j’ai également commencé le cyclisme », conclut-il.