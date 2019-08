Ed Sheeran reconnait souffrir d’anxiété sociale: il est soutenu par une amie de choix

Alors que son nouvel album est sorti il y a quelques semaines, Ed Sheeran s’est confié lors d’une interview, durant laquelle il a abordé son anxiété sociale. Il a pu compter sur son amie Tori Kelly pour gérer du mieux qu’il peut son problème d’agoraphobie.

« J’ai une anxiété sociale. Je n’aime pas les grands groupes de personnes, ce qui est ironique étant donné que je joue devant des milliers de personnes. Je me sens claustrophobe et je n’aime pas être entouré de beaucoup de gens. Je n’ai aucun problème à parler aux gens. Mais c’est quand les gens me filment et me regardent. Cela me fait me sentir bizarre. Cela me fait sentir que je ne suis pas humain », c’est ce que révélait le chanteur au tabloïd anglais « The Sun » durant le mois de juillet.

L’interprète de « Shape of You » avait en effet surpris ses fans en annonçant qu’il devait se battre contre sa propre anxiété. Ed a même été jusqu’à se demander la raison pour laquelle son épouse restait avec lui.

La musique comme thérapie

Toutefois, le chanteur peut également compter sur le soutien de sa proche ami Tori Kelly. Ceux-ci se connaissent depuis 2012, quand ils avaient collaboré sur le titre « I Was Made For Loving You ». « J’aime Ed. C’est vraiment un mec bien. La musique peut être puissante et guérir. Lorsque tu traverses des moments difficiles, se tourner vers la musique est un excellent guérisseur », explique la chanteuse au Sun.

« La musique est sa thérapie, comme elle l’a été pour moi aussi. Je le sais et, lors des moments difficiles, c’est comme une thérapie à laquelle on peut avoir recours, ça peut être tellement calmant. Cela m’a aussi beaucoup aidé à traverser les hauts et les bas », conclut la jeune femme. Espérons qu’Ed continue longtemps à se soigner grâce à la musique et de nous apporter toujours autant de bonheur sur scènes et dans ses albums.