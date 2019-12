Dans le coma, il est le seul membre de sa famille à avoir survécu à l’éruption du volcan

Un jeune homme de 19 ans actuellement dans le coma a perdu ses deux parents ainsi que sa sœur dans l’éruption du volcan White Island.

Le 17 décembre dernier, les dix-huit personnes décédées lors de l’éruption du volcan néo-zélandais de White Island avaient toutes été identifiées. Une bonne nouvelle pour les familles qui vont pouvoir faire le deuil.

Parmi les survivants, le cas de Jesse Langford a cependant particulièrement retenu l’attention de la presse néo-zélandaise. Et pour cause, ce jeune homme de 19 ans est actuellement dans le coma (son corps est couvert de brûlures à plus de 80%) alors que ses deux parents et sa sœur sont décédés, comme le rapporte le New Zealand Herald. Ses proches attendent désormais qu’il se réveille pour lui annoncer la terrible nouvelle.

What started as a cruise to celebrate his dad’s birthday has ended in unspeakable nightmare for Sydney teenager Jesse Langford.https://t.co/E9Ns0QBJRb — news.com.au (@newscomauHQ) December 18, 2019

« Jesse est soigné à l’hôpital et reçoit un excellent traitement », a expliqué sa famille dans un communiqué relayé par le site news.com. « Anthony et Kristine, ses parents, étaient un couple merveilleux dévoué à leur famille proche et moins proche. Ils manqueront profondément à ceux qui les connaissaient ».

Au moment de l’éruption, 47 personnes se trouvaient sur l’île, venant, outre de Nouvelle-Zélande, d’Australie et des États-Unis, d’Allemagne, de Chine, de Malaisie et du Royaume-Uni.