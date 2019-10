Une femme tombe dans le coma après une erreur du serveur

En Grande-Bretagne, une mère de famille a failli perdre la vie après une erreur commise par un serveur dans un bar.

Si aujourd’hui Elizabeth Perkins va bien et qu’elle est capable de raconter sa mésaventure dans les médias britanniques, elle a pourtant échappé de peu à la mort. Cette mère de famille est atteinte d’une maladie génétique rare appelée phénylcétonurie. Elle souffre d’une allergie aux édulcorants de synthèse. Par exemple, son corps ne supporte pas l’aspartame qui est contenu dans les aliments, les sodas light et même dans certains médicaments.

Tombée trois jours dans le coma

Quand Elizabeth Perkins commande une boisson dans un bar ou dans un restaurant, elle précise donc toujours qu’elle souhaite un soda normal et non un light. C’est ce qu’elle avait fait récemment. Malheureusement pour elle, le serveur ne semble pas bien avoir compris le message puisqu’il lui a servi un Pepsi Max. Son corps a réagi de manière si intense à l’aspartame contenu dans son verre qu’elle est tombée trois jour dans le coma.

« J’ai pris moins d’une gorgée de soda »

« Après avoir pris ma première gorgée, j’ai immédiatement su que cela avait un goût étrange. Je pouvais sentir le début des symptômes habituels, comme si j’allais être malade. Je me suis immédiatement sentie étourdie et j’ai vu la pièce s’assombrir alors que mon corps tentait de lutter contre la réaction. J’ai pris moins d’une gorgée de soda … et j’ai été transportée à l’hôpital où je suis restée dans le coma pendant trois jours », a raconté au Dailymail la femme de 30 ans.

Plus de difficultés depuis la taxe sur le sucre

Ses deux fils sont également atteints par cette maladie génétique. Depuis l’an passé, la taxe sur le sucre mise en place par le gouvernent britannique pour lutter contre l’obésité complique fameusement la vie quotidienne de la famille. « C’est plus facile pour moi et mes fils de simplement renoncer aux sorties. Nous savons exactement ce que nous avons à la maison », raconte la mère de famille qui déplore que les grands groupes alimentaires mais aussi les laboratoires et les firmes pharmaceutiques aient de plus en plus recourt aux sucres artificiels dans leurs produits.