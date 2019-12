Quand Michaël Youn fait 8.000 km pour surprendre sa compagne et la trouve avec un autre

Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, le comédien est revenu sur une mésaventure amoureuse embarrassante. Alors qu’il voulait faire une surprise romantique à sa petite amie de l’époque, celle-ci a tourné au fiasco.

Lors de son passage dans l’émission de Cyril Hanouna, Michaël Youn a partagé une triste anecdote. Alors que l’animateur interrogeait ses invités sur l’infidélité dans le couple, le comédien a confié avoir déjà couvert sa compagne dans les bras d’un autre.

Il y a une quinzaine d’années, Michaël Youn était en tournage à Paris, loin de sa petite amie. Actrice également, elle était en tournage à Vancouver. Son anniversaire approchait. L’acteur a profité d’un jour de congé qui n’était pas prévu pour lui faire une surprise à cette occasion. Sans hésiter, il achète son billet se rend en avion de Paris à Montréal, et ensuite jusqu’à Vancouver. Avant de se précipiter vers sa petite amie, il s’arrête chez un fleuriste pour la surprendre avec un énorme bouquet dans les bras. Mais celui qui croyait surprendre fut le premier surpris.

« J’ai passé tout le mobilier de la chambre par la fenêtre »

En débarquant dans le lobby de l’hôtel, il s’est retrouvé nez à nez avec sa copine… en train d’embrasser son producteur. « J’ai passé tout le mobilier de la chambre par la fenêtre et après je suis reparti la queue entre les jambes », conclut Michaël Youn.

Si l’acteur n’a pas souhaité dévoiler le nom de cette ex infidèle, peu de doutes planent quant à son identité. Il y a quinze ans, Michaël Youn fréquentait l’actrice Elsa Pataky, qui est aujourd’hui l’épouse de Chris Hemsworth. En 2005, elle était justement à Vancouver pour le tournage du film « Des serpents dans l’avion ». Le couple avait rompu officiellement peu de temps après.

Cette vieille mésaventure ne semble plus faire ni chaud ni froid au comédien. Celui-ci est désormais heureux en couple et papa comblé. En effet, depuis 2008, il partage la vie d’Isabelle Funaro. Ensemble, ils ont deux enfants : Seven, une petite fille de huit ans, et Stellar, un petit bonhomme qui est venu agrandir la famille au mois de juillet dernier.

View this post on Instagram STellAR on earth… #STellAR✨ A post shared by Isa Funaro (@isabellefunaro) on Jul 4, 2019 at 1:22pm PDT