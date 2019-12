Soupçonné d’infidélité, Justin Timberlake invite sa femme à venir le surveiller

Justin Timberlake est soupçonné d’avoir trompé Jessica Biel avec une autre actrice. Pour prouver son innocence, il a invité sa femme à venir le surveiller.

Actuellement en tournage à La Nouvelle-Orléans pour le film « Palmer », Justin Timberlake a été surpris main dans la main avec l’actrice Alisha Wainwright, sa partenaire dans le film. Un moment immortalisé dans une photo qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. D’autant que l’acteur ne portait pas son alliance.

« J’ai trop bu cette nuit-là »

Le chanteur est en effet marié avec l’actrice Jessica Biel depuis plusieurs années. Après la publication de cette photo, il a posté un message sur Instagram pour s’excuser et se justifier : « Il y a quelques semaines, j’ai fait preuve d’un grand manque de jugement. Mais laissez-moi être clair, rien ne s’est passé entre moi et ma partenaire. J’ai trop bu cette nuit-là, et je regrette mon comportement. J’aurais dû faire plus attention. (…) Je m’excuse auprès de ma merveilleuse femme et de ma famille pour les avoir mis dans une situation si embarrassante et je suis déterminé à être le meilleur mari et le meilleur père possible”.

Invitation acceptée

Pour prouver sa bonne foi, Justin Timberlake a invité sa femme à venir le rejoindre sur le tournage. « Justin a demandé à Jessica de venir à La Nouvelle-Orléans lors du tournage. Pour voir par elle-même ce qu’il se passe entre lui et Alisha », a déclaré une source proche à Us Weekly. L’actrice aurait accepté l’invitation.