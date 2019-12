Des visiteurs entièrement nus à l’expo « Hyperrealism Sculpture »

L’exposition « Hyperrealism Sculpture » s’est ouverte le 22 novembre dernier au musée de la Boverie à Liège. Celle-ci est consacrée à notre représentation du corps humain et c’est donc tout naturellement que ce mardi en soirée, des visiteurs nus ont déambulé dans les couloirs de l’expo, à l’abri des regards.

Ils étaient une dizaine de curieux à vouloir tenter l’expérience d’une visite culturelle parfaitement nus, ce mardi, en fin de soirée, à la Boverie. Il se n’agissait pas de n’importe quelle visite puisque ces nudistes d’un soir assistaient à l’exposition « Hyperrealism Sculpture », qui met en scène des sculptures de corps particulièrement réalistes.

Celles-ci sont déjà passées par Bilbao, le Mexique, l’Australie et Rotterdam et elles sont signées Ron Mueck, Duane Hanson et Sam Jinks. L’événement qui se déroulait hier était organisé par l’agence événementielle Movietown, qui a expliqué cette initiative: « Dans un contexte naturiste, on ne ‘montre’ pas, on ne s’exhibe pas, on est, tout simplement. Un retour à l’essentiel, détaché du paraître, permettant de vivre pleinement l’expérience de visite, de manière respectueuse, pudique et originale. »

Surmonter l’épreuve de se mettre à nu

Parmi ces œuvre originales, on retrouve des images fortes comme celle d’une grand-mère tenant un nourrisson criant de réalisme dans ses bras ou un bébé géant aux plis peu flatteurs. Les visiteurs ont donc pu, le temps d’une soirée, comparer leurs corps nus à ceux des œuvres présentées.

« Être capable de se mettre à nu, au sens propre, devant les autres, c’est d’abord se lancer un défi, surpasser les peurs et les doutes que l’on peut avoir par rapport à soi-même », ont expliqué les organisateurs. L’exposition « Hyperrealism Sculpture » se tiendra jusqu’au 3 mai 2020. Retrouvez toutes les informations ici.