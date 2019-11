Des casques de réalité virtuelle pour que les vaches produisent plus de lait

Alors que la réalité virtuelle s’impose de plus en plus dans le monde, dans les jeux vidéo ou les expositions par exemple, des fermiers russes ont équipé leurs vaches de casques VR. Le but? Voir si, plus heureuses, elles pouvaient produire plus de lait, comme le rapporte le Moscow Times.

Les casques ont été créés avec l’aide de vétérinaires et d’informaticiens se basant sur des études analysant la vision bovine. Ils montrent aux vaches l’image d’un pâturage en été. Et, selon l’administration russe, les animaux se seraient montrés « moins anxieux » et de « meilleure humeur » grâce à eux. L’administration va maintenant évaluer si ce changement a un effet positif au niveau de leur production de lait.

A Moscow farm has decided to equip its cows with VR glasses in order to relax and feel happier. A calm environment leads to an increase in milk yield, so the cows are given a VR headset displaying summer fields. Как тебе такое, илон маск? pic.twitter.com/92UGS8bn7F — Jonny Tickle (@jonnytickle) November 25, 2019

C’est en tout cas ce qu’affirment des études néerlandaises et écossaises qui ont servi de base à cette expérience. Une autre étude, réalisée par l’Université de Newcastle, souligne même que le fait de donner un nom et de traiter individuellement chaque vache peut augmenter sa production de lait de près de 300 litres par an.

Toujours selon l’administration russe, les fermiers locaux diffusent également de la musique classique à leurs animaux dans le but de les relaxer.