Un check-up santé depuis votre WC

Votre passage au petit coin comme vous ne l’auriez jamais imaginé : dans les années à venir, il sera possible d’obtenir son bilan santé directement depuis nos WC. Taux de sucre, tension artérielle, qualité de notre alimentation… Le « Dr. Toilettes » nous dira tout (ou presque).

À l’occasion de la journée mondiale des toilettes, la marque Bloo (Henkel) a imaginé à quoi pourraient ressembler les WC du futur. Si cela a l’air anodin, notons que l’on passe en moyenne six à huit fois par jour au petit coin. Soit trois heures de notre vie entière assis sur le trône.

Imaginées pour Bloo par le futurologue James Wallman, ces toilettes du futur pourraient tout simplement révolutionner le domaine de la santé. En effet, elles seraient en mesure de proposer à ses utilisateurs un bilan de leur état de santé.

« Dr. Toilettes »

« Même si les gens auront toujours besoin d’aller voir un médecin, cela représentera un énorme gain de temps, des heures mêmes, puisque les toilettes seront bientôt capables de fournir des données sur leur santé, en vérifiant des paramètres comme la température ou le niveau de sucre », explique James Wallman, l’inventeur de ce concept, au Metro UK.

Cette toilette intelligente est un appareil de suivi médical et de monitoring à part entière, avec affichage holographique. En analysant le contenu de la cuvette, elle pourra donc surveiller les taux de vitamines et de sucres, ainsi que la qualité du régime alimentaire. Le siège des toilettes, quant à lui, sera en mesure de vérifier le rythme cardiaque et la pression artérielle.

Ce WC futuriste comptera également un système de reconnaissance vocale, histoire que vous vous sentiez moins seul sur le trône. Vous pourrez ainsi débriefer de votre état de santé avec « Dr. Toilettes ».

En plus de ces technologies de pointe, ces toilettes du futur reposeront sur des dispositifs durables, notamment dans l’évacuation et le recyclage des déchets. Et, bien entendu, un système d’auto-nettoyage dernier cri.

Cette innovation n’en est pour l’instant qu’à l’état de projet sur papier. Le futurologue a pensé ce projet à l’horizon… 2050. Ce n’est donc pas tout de suite que vos toilettes remplaceront vos rendez-vous chez le médecin.