La nycturie, ou l’envie d’aller aux toilettes pendant la nuit

On estime que 80% des septuagénaires se relèvent au moins une fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Une habitude qui peut se révéler gênante dans la vie de tous les jours et qui peut avoir un impact négatif sur la qualité du sommeil.

Bien qu’aucune moyenne «normale» ne soit fixée, on estime qu’une personne en bonne santé va uriner six à sept fois en 24 heures, le plus souvent dans la journée. Il n’est également pas rare de devoir aller aux toilettes pendant la nuit. Si cela arrive trop souvent, c’est-à-dire plus d’une fois par nuit, il est possible que vous souffriez de nycturie, c’est-à-dire l’envie fréquente d’aller uriner pendant la nuit.

Si le fait de se réveiller plusieurs fois par nuit peut sembler banal, l’association des urologues de France prévient qu’une conséquence directe de cette maladie est «une perte de sommeil» et «une perte de l’énergie diurne». Dans certains cas, la nycturie peut même être à l’origine d’«un accroissement indirect de la mortalité». Ce sont les personnes les plus âgées qui sont généralement le plus touchées par ce problème. Pas de panique cependant, des petits changements de la vie quotidienne devraient permettre de retrouver un sommeil plus continu. Si non, des traitements existent également.

Attention au sel

Sans surprise, une meilleure hygiène de vie aurait tendance à diminuer l’envie de se relever la nuit pour aller aux toilettes. Comme souvent, il est conseillé d’éviter l’alcool ou la caféine le soir et d’avoir un souper trop chargé. Pour éviter de consommer trop d’eau avant d’aller dormir, pensez également à bien vous hydrater en matinée et dans l’après-midi.

Une étude de l’Université de Nagasaki en 2017 a également prouvé que la consommation excessive de sel avait un impact négatif sur l’envie d’aller aux toilettes la nuit. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi durant trois mois 300 personnes. Il leur a été demandé de diminuer leur consommation de sel d’environ trois grammes par jour. Résultat: les personnes qui suivaient ce régime spécial se rendaient deux fois moins au petit coin pendant la nuit qu’auparavant. Elles ont également noté une amélioration de leur qualité de vie durant la journée. À l’inverse, 98 participants ont augmenté leur consommation de sel pendant plusieurs mois. Ces personnes ont, elles, été plus régulièrement aux toilettes qu’auparavant.

«Cette étude soulève la possibilité qu’un simple ajustement alimentaire puisse améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes», confiait à l’époque Matsuo Tomohiro, le responsable de l’étude à la BBC. Elle a également été la première à chercher une cause autre que les boissons pour comprendre la nycturie. En Belgique, on estime pourtant qu’un adulte moyen consomme deux fois trop de sel. En cause, sa présence dans de nombreux plats de l’industrie alimentaire, comme les plats préparés, mais aussi dans le pain et les charcuteries.

Consulter un spécialiste

Mais le fait d’uriner pendant la nuit peut également être un symptôme d’autres maladies, plus graves, comme le diabète, l’apnée du sommeil, l’insuffisance rénale ou encore des problèmes cardiaques. Quoi qu’il en soit, il est conseillé de consulter un spécialiste si vous vous relevez trop souvent durant la nuit, surtout avec l’âge. Une simple visite chez un médecin généraliste ou un urologue devrait vous donner les raisons pour lesquelles vous vous relevez si souvent. Le médecin pourra aussi, en plus des traitements hygiéno-diététiques cités ci-dessus, vous prescrire des traitements médicamenteux voire chirurgicaux. (cd)