VIDEO. Un cycliste bloque la circulation pour protester contre les voitures en double file

Un cycliste canadien en a eu marre de voir des voitures stationner sur une piste cyclable, sans considération pour les deux roues. Il a donc décidé de bloquer une voie de circulation pour montrer aux automobilistes l’embarras que ce geste peut causer. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas apprécié…

Ce mercredi, Kevin O’Donnell, un cycliste canadien circulant dans la capitale d’Ottawa, a voulu mener une petite expérience avec ses « amis » automobilistes. Interpellé par une voiture stationnée sur une piste cyclable, il a décidé de, lui aussi, stationner sur une des voies de circulation d’un grand axe routier. Il a filmé ce moment et l’a mis en ligne, faisant rire de nombreux usagers de deux roues.

« Je vais simplement me poster ici et voir ce qui se passe », explique le cycliste avant de se mettre au beau milieu de la route. Rapidement, le conducteur qui bloque la piste cyclable demande à Kevin ce qu’il fait et qu’il ne devrait pas rester là, ce qui le rend furieux: « Moi je n’ai pas le droit de rester là au milieu? Vous n’êtes pas censé rester sur cette piste cyclable non plus. Je suppose que ça fait 1-1? »

Voiture garée sur piste cyclable : on inverse les rôles « J’en ai juste pour 2 minutes »Excellente démonstration par l’absurde de ce citoyen d'Ottawa : quand on bloque la circulation, tout le monde perd très rapidement ses nerfs, mais quand un con bloque une piste cyclable, faut rien dire, parce que c’est pas grave, on peut contourner.Et si on lançait un #2MinutesChallenge ? Faites ça dans votre ville à pied ou à vélo, et envoyez-moi la vidéo => cinquanteeuros@gmail.com Posted by Cinquante Euros, le casse-couilles roulant on Tuesday, November 19, 2019

Une démonstration par l’absurde

Rapidement, Kevin crée la confusion autour de lui et la circulation s’encombre. Les conducteurs s’énervent et commencent à insulter le cycliste. « Ce mec klaxonne parce que je suis sur sa route mais qu’il ne s’en fasse pas, je suis juste là pour une minute, rien de bien grave », ironise le cycliste. « Vous voyez, je fais quelque chose qui impacte le trafic et, rapidement, les gens deviennent fâchés. Quand on bloque le trafic des cyclistes, rien ne se passe et on doit juste s’adapter », explique Kevin, que l’on voit quasiment se faire écraser à de nombreuses reprises.

« Cette démonstration par l’absurde est particulièrement éloquente. Un piéton m’a carrément interpellé, alors que les voitures ne sont jamais inquiétées dans ce genre de situations », conclut le cycliste. La vidéo, publiée sur Twitter il y a une dizaine de jours, a déjà été vue plus de 80.000 fois.