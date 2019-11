Il est avalé trois fois par un hippopotame et survit

Un guide zimbabwéen a raconté à LadBible l’épisode traumatisant durant lequel il a été attaqué et avalé trois fois par un hippopotame.

Cette histoire improbable nous vient tout droit du Zimbabwe. Paul Templer est un guide touristique qui travaillait depuis des années aux alentours des chutes Victoria. Spécialiste de la région, il voguait régulièrement en canoë avec des touristes sur le fleuve Zambèze, pour leur faire découvrir la beauté de la région.

Un métier majoritairement paisible, sauf le jour où, avec trois autres guides et quelques touristes, il a été attaqué par un groupe d’hippopotames qui a renversé un des canoës dans lequel se trouvait un de ses collègues. N’écoutant que son courage, M. Templer n’a pas hésité à plonger dans l’eau pour le sauver. Sauf qu’il a également été pris en chasse par les animaux, avant d’être carrément avalé. « Tout d’un coup, tout est devenu noir et il m’a fallu quelques secondes pour comprendre ce qu’il m’était arrivé », explique-t-il à LadBible.

38 morsures

L’animal le recrachera finalement, avant de tenter de le noyer, en attrapant M. Templer par le pied cette fois. « Cette fois, il a vraiment commencé à m’attaquer. C’est un peu comme si un chien jouait avec une poupée de chiffon ». Encore une fois, l’hippopotame relâchera son étreinte, permettant au guide de tenter de s’enfuir.

Jusqu’à ce qu’il se fasse rattraper, pour la troisième fois et par le torse. « Mon sang a commencé à se mélanger à l’eau. Je me souviens m’être demandé: ‘vais-je saigner jusqu’à ma mort ou me noyer’? » Mais M. Templer s’en sortira finalement, non sans égratignure. Son bras droit a été complètement écrasé alors qu’il présentait également 38 morsures sur le corps. Son collègue a lui eu moins de chance et est décédé.

Reconversion professionnelle

Directement hospitalisé après l’incident, les médecins ont d’abord cru devoir l’amputer des jambes et des bras, alors qu’un de ses poumons était visible. Il ne perdra finalement que son bras gauche.

Aujourd’hui, après avoir surmonté le décès de son collègue, M. Templer utilise son expérience dans des conférences dans le but d’inspirer les gens. Il a également écrit un livre sur ce qu’il a vécu.