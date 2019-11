Un ado s’insère 31 billes dans le pénis, on les lui retire 70 jours plus tard

Un adolescent de douze ans a dû être opéré en Chine après avoir inséré 31 billes magnétiques dans son pénis, comme le rapporte Metro UK.

L’adolescent est resté 70 jours avec ses billes dans le pénis avant de se rendre à l’hôpital suite à de fortes douleurs abdominales. Les médecins n’ont pas tout de suite compris la cause des douleurs de l’enfant car il ne leur a pas directement expliqué ce qu’il avait fait. « Il n’avait pas l’air d’avoir de problème gastro-intestinal donc nous l’avons interrogé. Là, il a admis s’être inséré les billes dans l’urètre 70 jours plus tôt », déclare le chirurgien Wang Jun, en charge de l’opération.

Une opération compliquée à cause des propriétés magnétiques des billes. « Elles n’arrêtaient pas de glisser lorsqu’on essayait de les saisir ou bien elles se rassemblaient pour former une boule », poursuit le médecin. Les docteurs ont finalement rempli la vessie de l’enfant avec de l’air pour localiser et retirer plus facilement les billes.

De son côté, l’adolescent a expliqué avoir utilisé les billes parce qu’il « explorait son anatomie ».