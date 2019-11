Le racisme et les discriminations davantage envers les musulmans en France

Plus de 40% des musulmans vivant en France affirment avoir subi un comportement raciste et près d’un sur trois rapporte une discrimination liée à sa religion au cours des cinq dernières années, selon un sondage publié mercredi.

Selon cette étude Ifop réalisée pour la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) et la Fondation Jean Jaurès, «42% des musulmans vivant en France affirment avoir fait l’objet d’au moins une forme de discrimination liée à leur religion, et ce au moins une fois au cours de leur vie». Et pour 32%, cela s’est produit au cours des cinq dernières années.

Les sondés disent avoir notamment été exposés à une discrimination «lors d’un contrôle» de police (13%), «lors de la recherche d’un emploi» (17%) ou d’un logement (14%), par les enseignants dans un établissement scolaire (14%).

L’étude relève aussi que les discriminations touchent davantage les personnes de 30 à 40 ans et les femmes (46%, contre 38% chez les hommes), surtout si elles portent un voile: 60% des femmes portant souvent le voile ont été discriminées au moins une fois au cours de leur vie. Mais 44% des femmes qui ne portent jamais le voile l’ont également été.

Agressions envers des musulmans

Autres enseignements: un musulman sur quatre (24%) a été exposé à une agression verbale au cours de sa vie, contre 9% chez les non musulmans. En outre, 7% de musulmans ont fait l’objet d’agressions physiques (contre 3% dans le reste de la population). Fait notable, 37% des femmes portant le voile ont été exposées à des insultes ou des injures à caractère diffamatoire.

Si l’on ne prend que la période des cinq dernières années, 40% des musulmans estiment avoir fait l’objet de comportements racistes (contre 17% chez les non musulmans). Parmi eux, pour 16%, cela était dû à la religion et pour 15% à leur couleur de peau.

Le sondage a été réalisé du 26 août au 18 septembre, auprès d’un échantillon de 1.007 personnes s’identifiant comme musulmanes âgées de 15 ans et plus.