Diam’s revient sur les raisons qui l’ont poussée à se convertir à l’islam

Peu présente dans les médias depuis la fin de sa carrière d’artiste en 2012, Diam’s a refait parler d’elle dans une interview pour le journal saoudien Arab News. À l’occasion du pèlerinage à la Mecque, la maman de 39 ans est revenue sur sa conversion à l’islam.

Diam’s refait parler d’elle en Arabie Saoudite! Plusieurs années après sa conversion à l’islam, la fin de sa carrière et son déménagement en Arabie Saoudite, la rappeuse est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à changer de vie dans le journal Arab News. On y apprend notamment que l’argent, le succès et le pouvoir n’ont jamais rendu Diam’s heureuse. « Je cherchais le bonheur. J’étais très triste et seule. Je me questionnais sur les raisons de ma présence sur Terre. Je savais que ce n’était pas la richesse, ni le succès. Car j’avais tout cela et cela ne me rendait pas heureuse ».

C’est finalement en visitant une de ses amies musulmanes que Mélanie Georgiades, de son vrai nom, a trouvé sa voie. Alors que son amie s’était excusée en pleine conversation pour aller prier, Diam’s aurait ressenti l’envie de prier également. « Lorsque je me suis prosternée et que j’ai prié avec elle, j’ai senti une connexion avec Dieu (…). C’était une révélation ».

Si son changement de mode de vie a mal été perçu en France, comme lorsqu’elle a été aperçue en 2009 sortant en burka d’une mosquée en plein débat sur le port du voile, Diam’s ne regrette rien. « Maintenant, peu importe ce qui est bon ou mauvais et qui arrive dans ma vie, je sais qu’Allah écoute et répond à mes prières ».