PHOTOS. Cindy (Koh-Lanta) défigurée par une morsure de chien

Cindy, finaliste de la dernière saison de Koh-Lanta, a révélé avoir traversé une épreuve traumatisante, quelques mois à peine avant de s’envoler pour les îles Fidji. Photos à l’appui, elle a dévoilé son visage défiguré après avoir été mordue par un chien.

Enceinte de son premier enfant, Cindy partage tout de son quotidien à ses abonnés sur Instagram. Finaliste de la vingtième et dernière saison en date de Koh-Lanta, elle est revenue, dans sa story, sur une mésaventure survenue trois mois avant son casting pour l’émission.

Elle a raconté sa rencontre avec un chien, un cane corso qu’elle ne connaissait pas, et qui n’est définitivement pas devenu son meilleur ami. « J’ai voulu le caresser, mais j’ai peut-être été un peu maladroite… Je me suis approchée pour lui faire bisou, il a eu peur et il m’a niaqué. Ça a transpercé et j’ai eu tout l’intérieur ouvert », détaille la jeune femme.

« La peur de ma vie »

« Sur le moment, j’ai eu la peur de ma vie. Je voyais le sang couler. Je me demandais même si j’avais toujours l’intégralité de mon visage », se rappelle Cindy.

L’ancienne candidate était loin de chez elle lorsque cette rencontre malencontreuse est survenue. Elle a donc immédiatement été transférée à Bordeaux pour « une opération en urgence dans la nuit ». Sous « anesthésie locale, j’ai dégusté ! »

Mais heureusement, « j’ai eu la chance d’avoir un super chirurgien maxilo facial aux urgences qui a fait un super boulot ! C’est derrière moi maintenant, j’ai eu beaucoup de chance ».

« On m’appelait Donatella »

Après cet accident, « j’ai fait plus de sept mois de kiné, avec des massages et des crèmes spécialisées » raconte Cindy. « Je suis contente parce que je suis très bien revenue… Mais c’était chaud ! Franchement, on ne me reconnaissait pas. J’avais perdu toute la mobilité du côté de la lèvre… On m’appelait Donatella ! » rigole l’ancienne candidate.

« Je vais bien ! » rassure-t-elle. « J’ai survécu donc c’est le plus important ! » Un accident traumatisant dont elle s’amuse aujourd’hui mais qui lui a laissé quelques séquelles. Un « sourire de travers », des cicatrices et quelques « tics ».