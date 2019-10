Sa phrase d’accroche, liée à son handicap, bannie par Tinder car trop salace

La phrase d’accroche d’un jeune homme faisant référence à son obligation à se déplacer en chaise roulante a été supprimée par Tinder.

Niall Taylor a 19 ans. Atteint d’une maladie qui affecte les muscles, il est obligé de se déplacer en chaise roulante. Une caractéristique que le jeune homme a décidé de mettre en avant dans la bio de son profil Tinder. « Je suis en chaise roulante toute la journée mais je te chevaucherai toute la nuit », écrit-il non sans humour. Une phrase un peu salace que l’application n’a visiblement pas appréciée.

Niall a en effet reçu un message de Tinder expliquant que sa bio avait été retirée à cause de son caractère sexuel. Il pourrait même être banni de l’app en cas de récidive. « On dirait que mes jours sur Tinder sont finis », a-t-il commenté dans un tweet devenu viral. Les conditions d’utilisation de Tinder précisent en effet qu’il est interdit de « publier tout contenu sexuellement explicite ou pornographique ».

Looks like my @Tinder days are over pic.twitter.com/P1LiSrOwv3

— Niall Taylor (@NiallTaylor31) October 3, 2019