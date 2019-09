Elle voyage 3h30 pour un date Tinder, il la traite de grosse et la reconduit à la gare

Jade Savage en est sûre, elle a vécu le pire date Tinder de l’histoire. Elle a dépensé plus de 100 euros et passé plus de 3h30 dans les transports pour rejoindre son Roméo. Celui-ci n’était en fait qu’un goujat qui l’a insultée de grosse avant de la reconduire à la gare. Elle demande l’aide des internautes pour rembourser cette soirée catastrophique.

Jade ne s’attendait pas à cela quand elle a commencé à chatter sur Tinder avec un inconnu. Le courant passe bien entre les deux jeunes Britanniques et elle décidé alors de se rendre à Peterborough, qui se situe à 65 kilomètres. Parcourant ce chemin en transports en commun, ce périple commence mal puisqu’elle rate son bus dont elle a déjà payé le ticket.

La jeune femme décide alors de prendre le train pour rejoindre celle qu’elle a en fait déjà vu à plusieurs reprises. Alors qu’il l’a vue quatre semaines auparavant, il lui dit violemment qu’elle est grosse et ne ressemble en rien à ce qu’elle était lors de leurs précédents rendez-vous. Il lui annonce cela par message alors qu’elle arrive à la gare. « C’était clair qu’il voulait annuler le rendez-vous, mais j’espérais qu’on puisse tout de même passé un bon moment », explique cette maman.

Finalement, le date ne durera que 5 minutes vu les propos du jeune homme. « Je peux le dire car c’est un fait, tu as grossi », insiste-t-il. Jade perd son sang froid et lui répond qu’il est un conn*rd, ce que ce goujat n’apprécie pas et décide donc de la reconduire à la gare. Finalement, Jade doit attendre une heure de plus avant d’avoir un train mais souhaite passer à autre chose: « J’en ai rigolé avec mes amis qui m’ont dit que j’avais payé autant d’argent pour me faire insulter et devoir revenir. C’était le pire date de tous les temps. »

« I want my money back »

Son date finit par lui proposer de la rembourser, mais la bloque lorsqu’elle accepte… Un gentleman jusqu’au bout! Elle a donc décidé de lancer une cagnotte GoFundMe pour rembourser ce rendez-vous désastreux. Une décision qu’elle a bien fait de prendre puisqu’elle a dépassé l’objectif des 100 euros et a même récolté plus de 400 euros. Son futur prince charmant se trouverait-il parmi les contributeurs?