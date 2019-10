Nabilla transportée d’urgence à l’hôpital suite à des contractions

L’ex ange de la téléréalité a publié sur Snapchat une vidéo dans laquelle elle explique se rendre d’urgence à l’hôpital à cause de contractions.

Nabilla est-elle sur le point d’accoucher? C’est en tout cas ce que suggère une vidéo postée par la starlette ce samedi sur Snapchat. Dans cette vidéo, on la voit se rendre en urgence à l’hôpital suite à de violentes contractions. « On va à la maternité parce que je n’ai pas dormi de la nuit, j’ai des contractions, ça me fait tellement mal. Donc on va voir ce qu’il se passe. Le médecin m’a dit de venir. On a trop peur. Lui (Thomas Vergara, le papa), il n’a pas peur, moi, je suis morte de trouille », déclare-t-elle. Avant d’ajouter que son gynécologue lui a dit de « vite venir » à l’hôpital.

Sur un autre cliché, on voit son compagnon, Thomas Vergara, habillé d’une bouse bleue en train de remplir des papiers. Depuis, on n’a plus aucune nouvelle des deux personnalités sur les réseaux sociaux.

L’accouchement de Nabilla était initialement prévu le 26 octobre. Elle se plaignait depuis plusieurs semaines d’une fatigue intense et de nombreuses contractions.