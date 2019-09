Nabilla épuisée par la fin de sa grossesse

Alors qu’elle arrive à la fin de sa 36ème semaine de grossesse, Nabilla a confié à ses followers être épuisée par les contractions.

Que ce soit sur Instagram ou Twitter, Nabilla continue de partager de nombreux moments de sa vie avec ses nombreux abonnés. Il y a quatre jours, la starlette dévoilait notamment sur Instagram en être à 36 semaines de grossesse. Elle ne devrait donc plus trop attendre avant de voir son fils pointer le bout de son nez.

Et heureusement, si l’on en croit un des derniers messages partagés par l’ancien ange de la téléréalité. Alors qu’une de ses fans lui demandait, inquiète, si tout allait bien vu qu’elle n’utilisait presque plus Snapchat, cette dernière a expliqué souffrir à cause des contractions. « Je me repose j’ai des contractions. Je suis épuisée », a-t-elle répondu.