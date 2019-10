Airbnb vous emmène en Antarctique pour comprendre la pollution plastique

Les paysages du continent blanc vous attirent et vous n’avez pas peur d’affronter des conditions extrêmes ? Cette annonce est faite pour vous. La plateforme d’hébergement Airbnb offre à cinq utilisateurs la chance de vivre un voyage d’un nouveau genre : s’improviser « scientifique citoyen » au cœur de l’Antarctique pour lutter contre la pollution plastique.

Airbnb ne propose pas seulement des logements. Le site d’hébergement promet aussi à ses utilisateurs de vivre des « expériences ». Et celle-ci n’a rien de banal. La plateforme offre à cinq aventuriers chanceux la possibilité de partir vivre un mois… en Antarctique.

De plus en plus de voyageurs cherchent à donner un sens à leurs périples. Ils ne se contentent plus d’un simple tourisme contemplatif mais veulent marquer leurs voyages d’actions positives. Et ça, Airbnb l’a bien compris. C’est pourquoi la plateforme propose ce voyage inédit dont l’objectif se veut engagé et écologique : étudier les microplastiques.

Comprendre les trajectoires de la pollution plastique

Cinq volontaires seront sélectionnés pour rejoindre une scientifique spécialiste de l’environnement, Kirstie Jones-Williams, lors d’une expédition unique en son genre.

La jeune femme poursuit un doctorat visant à étudier la présence et l’impact des microplastiques en Antarctique. L’objectif est de déterminer si ces particules polluantes ont déjà atteint ce continent blanc, le plus isolé et reculé de la Terre.

« Je cherche des personnes passionnées, enthousiastes à l’idée prendre part à cette mission et à rentrer chez elles avec l’envie de partager nos découvertes au monde entier », prévient Kirstie Jones-Williams.

Un programme chargé

Cette expédition offerte par Airbnb ne sera pas de tout repos. En effet, les candidats sélectionnés débuteront l’aventure par deux semaines d’entraînement pour se préparer « à la fois physiquement et mentalement » à conduire la recherche dans les conditions extrêmes que sont celles de l’Antarctique.

Ils exploreront ensuite le majestueux continent blanc durant dix jours de travail intensif. Sur place, ils seront chargés de collecter et d’analyser des échantillons.

La dernière semaine sera consacrée à compiler toutes les connaissances acquises sur le terrain. Cette dernière étape permettra aux volontaires d’évaluer l’impact de l’homme sur son environnement et de repartir avec de la matière pour sensibiliser et informer sur les moyens de diminuer son empreinte plastique et les conséquences que celle-ci a sur notre planète.

Nouveau concept

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 08 octobre sur le site de la plateforme.

Cette expédition fait partie des « voyages sabbatiques » disponibles sur le site. Un nouveau concept qu’Airbnb entend pérenniser, en le développant sur d’autres continents avec d’autres missions.