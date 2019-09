Voici probablement le pire « logement » sur Airbnb – mais le moins cher

À 9€ la nuit, pour un logement près de la plage et non loin de Londres, difficile d’être exigeant sur la qualité. Si la plateforme Airbnb regorge de « logements insolites », « expériences uniques » et autres, celui-ci est sans conteste l’un des plus étonnants.

Dans une petite ville située en bord de mer, à une centaine kilomètres de Londres, Désiré, une jeune mère célibataire propose un logement qui est pour le moins… insolite : un matelas posé à l’arrière de son véhicule.

Le « logement » est situé à Sheerness-on-sea et proposé pour 9€ par nuit. Décrit comme « douillet » dans l’annonce, il consiste en un matelas installé sur les sièges arrière de sa voiture, quelques coussins et un plaid. Le coffre est à disposition pour stocker les éventuels bagages. Un cintre accroché aux poignées de maintien fait office de porte-manteau. À votre disposition également, une prise électrique, un frigo box ainsi qu’une mini poubelle. Les vitres sont teintées et un pare-soleil sur le parebrise assure votre intimité.

Dans l’annonce, la propriétaire indique que vous aurez également accès à des toilettes situées sous une tente, ainsi qu’à un « coin d’eau ».

« On en a pour son argent »

Via Airbnb, Désiré propose aussi aux voyageurs une caravane, un matelas pneumatique dans son salon, ou encore un lit de camp couvert par une minuscule tente.

Ces logements ne sont pourtant pas mal côtés et n’ont jusqu’à présent reçu aucun commentaire négatif. « Quand les prix sont si bas, c’est difficile d’être négatif parce qu’on a quand même toujours l’impression d’en avoir eu pour son argent » explique la jeune maman à Metro UK.