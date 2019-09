Angèle enfile ses baskets pour lutter contre le cancer des enfants

Ce dimanche, la chanteuse Angèle enfilera ses baskets pour participer à la course « Run to Kick », organisée par la fondation KickCancer. Son but: lever des fonds pour faire avancer la recherche sur le cancer des plus petits.

Ce dimanche 29 septembre, Angèle prendra le départ à l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort, pour une course caritative visant à récolter des fonds pour financer le combat contre le cancer des enfants.

« Chaque année en Europe, quelque 6 000 enfants perdent la vie suite à un cancer », rappelle la fondation. « Et ils sont près de 35 000 mineurs à le contracter ».

Touchée par le sujet pour avoir connu dans son entourage des cas de cancers pédiatriques, la chanteuse bruxelloise se dit enthousiaste à l’idée de courir et d’apporter sa pierre à l’édifice. « Je suis ravie de pouvoir aider, que ma notoriété serve à autre chose qu’à la promotion de ma musique, qu’elle permette de mettre en lumière une cause trop oubliée ».

Une journée « hyper joyeuse »

Le 29 septembre, lors de la journée « RUN TO KICK », Angèle sera donc sur la ligne de départ… « Je trouve ça génial de soutenir un événement comme celui-là. Le cancer pédiatrique est un sujet très lourd, très triste, mais la journée qu’on y consacrera le 29 sera, elle, hyper joyeuse ! Plein de bonnes énergies se dégagent de ce projet, et c’est chouette d’associer quelque chose de positif à une réalité difficile »

L’année dernière, la fondation a récolté 1,8 millions €. Cette année, elle espère bien passer le cap des 3 millions €. Elle peut y parvenir grâce à la deuxième édition de cette course solidaire Run To Kick, grâce à Angèle, mais surtout grâce à vous.

Alors ce dimanche, munissez-vous de vos baskets et rejoignez Angèle pour financer cette bataille.