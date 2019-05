« Quoi, tu veux jouer? »: Booba s’en prend à Angèle

Booba est un habitué des clashs. Il s’en prend, cette fois, à Angèle, visiblement jaloux d’être moins diffusé qu’elle sur les radios françaises.

« C’est quand même grave d’occuper (monopoliser) le top, d’être les plus gros vendeurs de disques en France et de n’être joués sur aucune des plus grosses radios de France (RTL, France Inter, NRJ…) Par contre je suis sur que Angèle est jouée partout. Aaahh la France… on l’aime quand même », déplore Booba, capture d’écran des plus gros vendeurs de singles dans l’hexagone à l’appui. Dans cette liste, la deuxième place est occupée par le rappeur, tandis qu’Angèle s’adjuge la 3e marche du podium.

« Ouaaai », a répondu la chanteuse bruxelloise. Cette réaction n’a pas plu au rappeur. « Ouaiii quoi? Tu veux jouer? », lance-t-il.

Booba est un habitué des clashs, en ligne ou dans la vie réelle. Il s’est plusieurs fois frotté à Sinik, Rohff, La Fouine, Maître Gim’s, et surtout à Kaaris, avec qui il s’est battu dans un aéroport.