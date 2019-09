PHOTOS. L’audacieuse robe sanglante de Naomi Campbell

Naomi Campbell a fait sensation lors d’un défilé caritatif à Londres. Le mannequin portait une robe blanche sur laquelle figurait une plaie par balle sanglante.

Dans le cadre d’un défilé pour l’association qu’elle a créée en 2005, Fashion For Relief, destinée à récolter des fonds pour des personnes défavorisées, Naomi Campbell est apparue dans une robe peu habituelle. Lors de son after-party, le top model de 48 ans portait une longue robe blanche avec, au niveau du ventre, une plaie par balle sanguinolente.

Un message fort

Naomi Campbell, originaire de Londres, a voulu via cette tenue, faire passer un message fort. Le mannequin a voulu mettre en lumière le bilan honteux qu’affiche sa ville en termes de meurtres. Depuis le début de l’année, 109 personnes ont été tuées dans la capitale.

Naomi Campbell est particulièrement sensible à cette problématique car son oncle a lui-même été poignardé à Londres alors qu’elle était enfant. Ce fait-divers dramatique a souvent poussé le top model à s’exprimer publiquement pour sensibiliser le public à ce type de crime.

Depuis sa création, Fashion For Relief a déjà permis de récolter plus de 11,9 millions £ (environ 13,5 millions €). L’organisation a joué un grand rôle dans la promotion d’une série de causes humanitaires, notamment la lutte contre Ebola et l’aide apportée après l’ouragan Katrina.