« Ni AVC, ni cancer, ni cirrhose, je suis en parfaite santé », assure Renaud

Le chanteur de 67 ans a rassuré les auditeurs de RTL en donnant de bonnes nouvelles de son état de santé. Renaud a également profité de ce court entretien pour parler de son prochain album.

Entre ses addictions, ses hospitalisations et les morts consécutives de son frère et de sa mère, Renaud avait particulièrement inquiété ses fans l’année dernière. Ce samedi le chanteur est revenu sur son état de santé dans une rare interview accordée à RTL, et se veut très rassurant.

De sa voix, toujours rocailleuse mais plus assurée, il certifie : « ça va très bien, malgré ce qu’en dit la presse de caniveau. Je n’ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose, ni Parkinson. Je suis en parfaite santé depuis un an. Je ne bois plus aucune goutte d’alcool depuis neuf mois. Je suis parfaitement lucide et heureux ».

Preuve de sa bonne santé, le phénix travaille sur différents projets musicaux.

De nouveaux projets

Le chanteur était invité surprise à l’antenne, à l’occasion de la venue de Dave sur le plateau RTL. Ensemble, ils ont commenté leur collaboration. Si cela peut sembler étrange au premier abord, c’est en effet Renaud qui a produit le dernier album de Dave, « Souviens-toi d’aimer ». Avec Dave, c’était l’envie « d’investir dans un autre artiste, un autre style, un autre répertoire que moi », détaille le chanteur. « Après moult soirées guitares et chansons, avec des amis dont Dave, j’ai écouté ses nouvelles chansons, les premières maquettes et j’ai décidé de le produire parce que c’est un ami », raconte Renaud. Aussi simple que cela.

Lors de son passage à l’antenne, Renaud en a profité pour en dévoiler un peu plus sur son prochain album qui sortira fin novembre. « Les mômes et les enfants d’abord » sera un « album un peu différent dans la mesure où c’est un album sur l’enfance », explique le chanteur de 67 ans. « J’espère qu’ils aimeront ça, mais aussi les parents. Parce que c’est plutôt des chansons pour les grands ».