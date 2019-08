Le réalisateur américain, âgé de 56 ans, attend son premier enfant. Daniella Pick, son épouse, est enceinte, a annoncé le couple au magazine People.

« Daniella et Quentin Tarantino sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé », peut-on lire dans le communiqué. Tarantino a rencontré son épouse, âgée de 35 ans, en 2009, alors qu’il faisait la promotion de son film « Inglourious Basterds ».

Ils se sont fiancés en juin 2017 et se sont mariés à Los Angeles en novembre 2018. « Once upon a time … in Hollywood », le dernier film du réalisateur américain, sorti à la mi-août, est un des plus gros succès actuels au box office.