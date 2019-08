Les raisons du conflit entre Harry, Meghan, Kate et William révélées

Cela fait un moment que les relations sont compliquées entre les époux de Sussex et de Cambridge. The Sun le révèle, cela remonte en fait à novembre 2017, soit au moment de l’annonce des fiançailles de Meghan et Harry. Kate et William n’auraient alors pas compris que les choses évoluent aussi vite entre les deux tourtereaux…

Ce n’est un secret pour personne, l’ambiance n’est pas au beau fixe dans la famille royale britannique. Toutefois, si de nombreuses théories ont été avancées au fil des mois, on a jamais bien compris où se situait l’origine de celle relation compliquée. Pourtant, les conséquences sont bien réelles: déménagement à Frogmore Cottage, création d’un nouveau compte Instagram, division de la Royal Fondation,… Il va sans dire que le divorce a été consumé!

Si l’on veut bien comprendre l’origine de cette dissension, il faut remonter à novembre 2017, à l’annonce des fiançailles de Meghan et du prince Harry. Alors qu’ils se sont connus durant dix ans avant de se marier, Kate et William voient d’un mauvais oeil cette union. En effet, ils ne comprennent pas que le couple se marie seulement seize mois après s’être rencontré.

Une histoire de soutien

Harry, qui a toujours soutenu le couple de son frère aîné, se sent alors trahi quand il réalise que ce n’est pas réciproque. « Il y a eu un vrai basculement et cela parce qu’Harry en a voulu à William », explique l’experte de la famille royale Kate Nicholl dans The Sun. William lui, n’a pas confiance en cette femme plus âgée issue du showbiz et qui a déjà été mariée.

Si cela semble mieux se passer actuellement, il ne s’agirait que d’apparences: « Dès les débuts de son histoire avec Kate, Harry a soutenu William et il a été déçu que son frère ne soit, lui, pas 100 % à ses côtés dans sa relation avec Meghan », conclut Nicholl. Voilà la raison de ce conflit entre les époux de Cambridge et de Sussex, qui empoisonne Buckingham Palace depuis deux ans.