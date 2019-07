Meghan Markle et le prince Harry « n’en ont que faire » des recommandations de Buckingham

Alors qu’ils viennent de devenir les fiers et heureux parents du petit Archie, Meghan Markle et le prince Harr sont très critiqués. Il leur est reproché de ne prendre que des mauvaises décisions. Le rédacteur en chef du Daily Mirror’s Royal a même laissé entendre qu’ils n’écoutaient pas les conseillers à Buckingham.

Il ne fait pas bon être de la famille royale britannique lorsque l’on veut vivre discrètement et ne pas attirer l’attention. D’ailleurs, l’attitude de Meghan Markle et du prince Harry depuis la naissance d’Archie est fortement critiquée par les sujets anglais, mais aussi par la presse britannique.

Le journaliste et rédacteur en chef du Daily Mirror’s Royal, Russel Myers, estime que le couple royal enchaîne les mauvaises décisions. A cause de celles-ci, les époux Sussex seraient tout doucement en train de se rendre impopulaires aux yeux du peuple britannique.

Au rayon des erreurs, on peut notamment retrouver le baptême privé d’Archie, les dépenses faramineuses pour rénover leurs maison à Frogmor Cottage ou encore le fait que Meghan ne veuille pas de photos avec les fans à Wimbledon. D’après le journaliste, celles-ci sont dues au fait que le couple « ignore complètement » les conseils du palais de Buckingham.

« Elle est dans la famille royale depuis cinq minutes »

« On dirait qu’ils passent d’un désastre à l’autre. Les gens à qui je m’adresse et qui sont près des Sussex me disent qu’ils ne suivent tout simplement pas les conseils. C’est un problème majeur pour eux », a-t-il expliqué, avant de poursuivre: « Ils sont jeunes encore, surtout Harry. Il essaie de trouver son chemin dans le monde, a quitté l’armée et essaie de voir quel est son plan de vie. Quant à Meghan, elle est dans la famille royale depuis cinq minutes… »

Enfin, le journaliste reproche aux deux amants de cacher leurs dépenses au reste du monde: « Il devrait y avoir une répartition des coûts », a-t-il expliqué et d’ajouter : « Il n’y aura certainement pas de photos ou de détails sur ce qui a été fait pour les contribuables dans leurs dépenses de 2,5 millions de livres, ou 3 millions de livres.