Heather Locklear échappe à la prison mais retourne en centre psychiatrique

Condamnée pour coups et blessures, l’actrice échappe de justesse à la prison. En effet, le juge a estimé qu’un séjour en centre psychiatrique serait plus adapté pour Heather Locklear, dont les addictions et la maladie sont à l’origine de comportements violents.

Connue pour son rôle d’Amanda Woodward dans la série Melrose Place, l’actrice de 57 ans avait été arrêtée à deux reprises l’année dernière. Au mois de février, elle s’en était prise à son compagnon alors qu’elle était visiblement ivre. De plus, elle avait été agressive avec les agents intervenus pour calmer la dispute de couple. Quelques mois plus tard, en juin, elle s’était attaquée à plusieurs agents de police et membres des forces de l’ordre, encore une fois clairement sous influence.

Ensemble, ces deux arrestations ont mené à un total de huit infractions, dont six pour coups et blessures sur un membre de la police ou des forces de l’ordre. Vendredi dernier, le juge a rendu sa sentence, rapporte le site TMZ.

Une condition pour échapper à la prison

Heather Locklear a initialement été condamnée à 120 jours de prison. Elle peut cependant y échapper à condition qu’elle séjourne durant 30 jours dans un établissement psychiatrique. Le juge ayant trouvé ce type d’établissement plus approprié pour l’actrice, au vu de ses difficultés. Son traitement devrait débuter le 06 septembre prochain.

Elle est aussi condamnée à trois ans de conditionnelle, période durant laquelle elle ne pourra posséder ni arme, ni médicament sans prescription, ni alcool.

Il faut dire qu’Heather Locklear avait déjà été placée, de manière involontaire, en établissement psychiatrique auparavant. De plus, elle a déjà fait plusieurs séjours en cure de désintoxication. Ses addictions, ainsi que sa maladie, inquiètent beaucoup ses proches.