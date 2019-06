Kit Harington est sorti de cure de désintoxication

L’acteur est resté près d’un mois en cure de désintoxication pour des problèmes liés à l’alcool et au stress depuis la fin de Games of Thrones.

Bonne nouvelle pour Kit Harington, l’acteur est enfin sorti de cure de désintoxication. Suite à des problèmes liés à l’alcool et la drogue, il était en effet rentré dans un centre de désintox luxueux du Connecticut où le traitement était de 107.000€ par mois. D’après plusieurs médias anglais, ce traitement lui aurait d’ailleurs fait du bien vu que l’interprète de Jon Snow a été aperçu mercredi pour la première fois hors du centre. Requinqué, il se baladait dans les rues de Londres dans un look décontracté.

Interviewé par E!News, un proche de Kit Harington a confirmé son retour aux affaires. « Il se sent un peu mieux et il va de l’avant. S’éloigner a été une expérience positive pour lui et il a pu recharger ses batteries sans le stress du quotidien et les stimuli extérieurs. Il voit les choses plus clairement et il est plein d’espoir (…). Il a beaucoup appris sur lui-même et il a vraiment à cœur de se sentir mieux. »