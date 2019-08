Il glisse sur une fiente de pigeon et touche 29.000 €

La société gérant l’infrastructure du réseau ferroviaire britannique a expliqué avoir payé 29.000€ de compensation à un homme qui avait glissé sur une fiente de pigeon.

Network Rail, la société qui gère l’infrastructure du réseau ferroviaire britannique, a publié les compensations qu’elle a payées à des personnes qui se sont blessées durant les cinq dernières années sur son réseau. Comme le révèle la BBC, on apprend notamment qu’une personne a reçu une compensation financière de 27.000£ (29.000€) pour avoir glissé sur une fiente de pigeon! Trois autres personnes ont subi le même désagrément, elles n’ont cependant touché qu’une somme allant de 400€ à 970€.

Au total, la société britannique a payé un peu plus d’un million € à ses passagers (1,028 million). La somme le plus importante a été versée à une personne ayant glissé sur un liquide (42.800€). À l’inverse, la plus petite compensation a été payée à une personne ayant glissé sur de la glace. Elle a reçu la somme de 11€, son costume ayant notamment été endommagé.

Philip Thrower, responsable des sinistres et des assurances chez Network Rail, a affirmé à la BBC que seule « une petite fraction d’un pourcentage des utilisateurs de nos gares vit une expérience négative ». « Si nous avons causé un dommage ou une blessure à une personne, nous la compensons justement pour cet accident et nous mettons en place de nouvelles méthodes de travail pour que cela ne se reproduise plus », conclut-il.